РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 сен. Студенты Московского государственного областного университета в Мытищах заняли призовые места на Всероссийском творческом фестивале «Российская студенческая весна 2020 – весна Победы», сообщается на сайте администрации горокруга.

Около двух тысяч студентов со всех субъектов Российской Федерации принимают участие в мероприятии. Студенты МГОУ в составе делегации Московской области не только достойно отстояли честь вуза, но и забрали заслуженные награды.

«Евгения Шенфельд заняла 1 место в номинации «Современный танец», приз за 2 место привезла университетская команда чирлидеров, отличившись в номинации «Чир данс шоу», 3 место – у Дианы Шалагиновой в номинации «Эстрадный вокал» и Марии Недогоды в номинации «Цирковое искусство», – говорится в сообщении.

Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».