РИАМО - 14 сен. В Москве, на Арбате, открыли скульптурную композицию, посвященную театральному режиссеру Евгению Вахтангову, в честь 100-летия театра имени Вахтангова, передает корреспондент РИАМО.

Памятник открыли народные артисты СССР Юлия Борисова и Василий Лановой. В церемонии открытия также приняли участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и артисты театра.

«Всех поздравляю с замечательным событием - открытием памятника великому режиссеру Вахтангову. Очень знаменательно, что памятник находится у дверей самого театра», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что театр бережет имя Вахтангова, традиции и радует блестящими постановками.

«Последние шесть месяцев мы чаще всего встречались онлайн, но наступило то время, когда мы все сможем не через мониторы, а просто посмотреть в глаза друг другу. И открытие сегодняшнего памятника говорит еще раз о том, что Москва и вся Россия возвращаются к нормальной замечательной жизни! Со столетием и открытием памятника!» - сказал Шапошников.

После того, как все желающие произнесли речь, гостей церемонии пригласили пройти в зал, где министр культуры России Ольга Любимова поздравила «вахтанговцев» с открытием юбилейного, сотого сезона и вручила сотрудникам и артистам театра благодарности.

«Так радостно видеть сегодня, как оснащена площадка, какие возможности. Это такая радость, что мы все сегодня вместе в привычном для нас формате, это так прекрасно. Да, все мы знаем, как соскучились и те, кто выступает на сцене, и как ждут вас люди, которые привыкли ходить в театр, которые хотят ходить на новые постановки», - отметила Любимова.

Она пожелала всем здоровья и творческих успехов.