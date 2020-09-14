РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. В подмосковном Подольске в текущем году завели более 30 уголовных дел по факту фиктивной постановки на регистрационный учет мигрантов, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск Константин Павлов.

С учетом тех информационных ресурсов, которые имеются, скрыть фиктивную регистрацию невозможно.

«То есть мы сразу видим, что, к примеру, в квартире площадью 20 квадратных метров зарегистрировано 20 иностранцев. Возникает вопрос, а как же люди там живут? Так, с начала текущего года мы выявили порядка 180 адресов, по которым были подозрения о фиктивной регистрации. По ним работали сотрудники полиции, которые устанавливали факт проживания людей. <...> На данный момент в округе возбуждено 31 уголовное дело по факту фиктивной постановки на регистрационный учет иностранных граждан. Сняли 1504 человека – то есть подозрения по ним не подтвердились», – сказал Павлов.

Он отметил, что иностранцу для того, чтобы получить патент на осуществление трудовой деятельности, нужно встать на миграционный учет. Но зачастую у него нет такой возможности, и тогда он обращается к гражданам, которые готовы поставить на учет за вознаграждение. Однако за фиктивную постановку на регистрационный учет грозит уголовное наказание вплоть до реального срока лишения свободы.

«Среди наиболее частных нарушений миграционного законодательства в округе – незаконное нахождение на территории РФ, а также отсутствие патента или разрешения на работу. При выявлении данных нарушений мы составляем протокол об административном правонарушении и отправляем в суд. По решению суда такому иностранцу грозит штраф и выдворение за пределы страны», – пояснил Павлов.

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