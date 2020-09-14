РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. Мытищинское отделение мотоклуба «Ночные волки» 19 сентября проведет закрытие мотосезона 2020 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Подошел к концу очередной мотосезон. Как и во все года, мы его провожаем. Сбор участников запланирован на парковке у завода «Московской пивоваренной компании» на Волковском шоссе, далее организованной колонной мотоциклисты приедут в город», - говорится в сообщении.

В этом году мотосезон был немного ограничен с выездами, но все же состоялся.