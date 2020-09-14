РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. В городском округе Мытищи ветерану Великой Отечественной Войны Марии Бачуриной вручили мобильный телефон с бесплатной связью в рамках проекта «Мобильные бригады помощи», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Депутат совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Екатерина Мурзакова в рамках областного проекта «Мобильные бригады помощи» вручила телефон ветерану ВОВ Марии Бачуриной. В округе принимают участие в акции «Волонтеры Победы» и депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов муниципалитета», - говорится в сообщении.

В Подмосковье реализуется проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого участникам Великой Отечественной войны вручают мобильные телефоны и сим-карты с бесплатной мобильной связью.