Куда жаловаться на поликлинику, если отказывают в прикреплении

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Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом одной из гарантий реализации этого права является обеспечение доступности такой помощи. Это выражается в предоставлении гражданам возможности выбора медицинской организации и врача в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», говорит Александр Спиридонов, ведущий юрист «Европейской юридической службы». По этому закону пациент имеет право на выбор медицинской организации, но менять поликлинику можно не чаще раза в год. Кроме того, в документе оговаривается исключение, позволяющее сменить поликлинику, даже если вы прикреплялись к медицинскому учреждению менее года назад: это можно сделать при изменении места жительства или места пребывания (однако в этом случае потребуется документальное подтверждение).

Аналогичное право закреплено и в Федеральном законе от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»: застрахованные лица имеют право на выбор медицинской организации из числа участвующих в реализации территориальной программы ОМС.

Прикрепиться можно к любой поликлинике по месту фактического проживания, но гражданам, зарегистрированным по месту жительства в других регионах, поликлиники Москвы и области иногда рекомендуют перезаключать договоры страхования. Пациент не обязан этого делать, но в некоторых случаях поликлиника может не получить деньги со страховой компании, расположенной в другом регионе.

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