Куда жаловаться на поликлинику, если отказывают в прикреплении

Что говорит закон
Согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом одной из гарантий реализации этого права является обеспечение доступности такой помощи. Это выражается в предоставлении гражданам возможности выбора медицинской организации и врача в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», говорит Александр Спиридонов, ведущий юрист «Европейской юридической службы». По этому закону пациент имеет право на выбор медицинской организации, но менять поликлинику можно не чаще раза в год. Кроме того, в документе оговаривается исключение, позволяющее сменить поликлинику, даже если вы прикреплялись к медицинскому учреждению менее года назад: это можно сделать при изменении места жительства или места пребывания (однако в этом случае потребуется документальное подтверждение).
Аналогичное право закреплено и в Федеральном законе от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»: застрахованные лица имеют право на выбор медицинской организации из числа участвующих в реализации территориальной программы ОМС.
Прикрепиться можно к любой поликлинике по месту фактического проживания, но гражданам, зарегистрированным по месту жительства в других регионах, поликлиники Москвы и области иногда рекомендуют перезаключать договоры страхования. Пациент не обязан этого делать, но в некоторых случаях поликлиника может не получить деньги со страховой компании, расположенной в другом регионе.
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Могут ли отказать в поликлинике
Чтобы выбрать или сменить поликлинику, надо обратиться в нее с полисом ОМС и паспортом и написать заявление. В Москве и Подмосковье также можно сделать это дистанционно через региональные порталы госуслуг: https://www.mos.ru/ и https://uslugi.mosreg.ru/.
«При этом по смыслу приведенных норм не требуется получения согласия медицинской организации на прикрепление гражданина, если заявление о выборе организации подано в соответствии с требованиями закона», – подчеркивает юрист. По словам эксперта, действующее законодательство не предусматривает отказа в прикреплении пациента по какому-либо формальному признаку, как то: загруженность врачей, дефицит медицинского персонала, проживание на не закрепленной за медицинской организацией территории, нехватка мест и тому подобное. Поликлиника, работающая по системе ОМС, обязана обеспечивать реализацию права застрахованного человека на выбор медицинской организации. Поэтому в случае отказа в прикреплении можно смело жаловаться на медучреждение.
Куда пожаловаться
Для начала стоит обратиться к главврачу поликлиники, а также в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Кроме того, жалобу с подробным изложением ситуации и своими контактными данными можно направить в Департамент здравоохранения г. Москвы, Министерство здравоохранения РФ, региональное отделение Росздравнадзора, Роспотребнадзор. Также можно обратиться в органы прокуратуры и даже подать на поликлинику в суд (районный или мировой, в зависимости от подсудности). Судебное разбирательство возможно, так как законодательство об охране здоровья граждан и о защите прав потребителей применяется к услугам, оказываемым в том числе по ОМС, поясняет Александр Спиридонов.
Судебная практика
Несмотря на то, что что у гражданина есть шанс выиграть дело, по словам юриста «Европейской юридической службы», встречается и противоположная практика, когда суды признавали обоснованным отказ медицинской организации в прикреплении, если он мотивирован высокой загруженностью врачей и невозможностью в связи с этим оказать качественную медицинскую помощь. Такая позиция суда основана на том, что возможность выбора поликлиники и врача, предусмотренная законом об охране здоровья, не является безусловной свободой граждан на выбор медицинского учреждения, а выступает одной из мер обеспечения доступности и качества медицинской помощи.
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