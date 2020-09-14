РИАМО - 14 сен. На единый номер спасения «112» в Подмосковье за неделю с 7 по 13 сентября поступило около 185 тысяч вызовов, большинство из них было адресовано скорой помощи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы системы-112 Московской области.

«Вызовы экстренного реагирования – более 77,2 тысячи, вызовы комплексного реагирования – более 14,1 тысячи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более 66% всех вызовов, поступивших в систему-112, было адресовано скорой помощи, более 28% - полиции и ГИБДД, еще 6% - пожарной охране, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 Московской области работает в регионе уже пять лет и является самой масштабной в России.

Основная цель системы-112 Подмосковья – сокращение времени комплексного реагирования всех необходимых экстренных служб на различные происшествия. Возможности системы-112 позволяют в режиме «одного окна» вызвать сразу несколько оперативных служб.