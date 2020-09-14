РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. Более 250 учащихся старших курсов Мытищинского колледжа посетили ярмарку вакансий для молодежи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинский центр занятости, кадровое агентство «Альтернатива», Мытищинский колледж и ряд ведущих предприятий городского округа провели ярмарку вакансий для молодежи.

«На ярмарку пришли более 250 учащихся старших курсов Мытищинского колледжа, обучающихся техническим специальностям. Представители предприятий рассказали им об истории производств, выпускаемой продукции, основных профессиях и специальностях, востребованных сейчас и в будущем, а также о традициях и досуге работников», - говорится в сообщении.

Для участия в ярмарке были приглашены представители Мытищинского машиностроительного завода, АО «Метровагонмаш», ГК «ССТ», ГК «Монолит», OOO «ТАРКЕТ СОММЕР», АО «Водоканал-Мытищи», АО «Мытищинская теплосеть» и Российского университета кооперации.