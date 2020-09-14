РИАМО - 14 сен. Возгорание на площади 30 квадратных метров произошло днем в понедельник в частном доме на Красковской улице в столице, пожарные спасли из горящего дома ребенка и пожилую женщину, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«14 сентября 2020 года в 12:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красковская улица, дом 5», – уточняется в сообщении.

Огонь охватил частный деревянный дом. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые спасли из горящего дома два человека. Их передали медикам.

Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 12:35 пожар локализовали, в 13:02 - ликвидировали.