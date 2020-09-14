РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 сен. В Щелковском историко-краеведческом музее 19 сентября пройдет день бесплатных экскурсий, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В 11:00 можно пройтись с экскурсоводом от площади Ленина по улицам Парковой и Пушкина, затем по Молодежной набережной. Заканчивается маршрут Парком часов на набережной Серафима Саровского. Прогулка продлится два часа», - говорится в сообщении.

В 12:00 и 16:00 пройдут экскурсии для юных посетителей музея «Традиционная глиняная игрушка». На выставке каждый ребенок почувствует себя художником и получить сувенир на память.

В 14:00 музей приглашает всех, кто интересуется историей ткачества и дизайном тканей, на экскурсию «Ткани ХБК». Посетителей ждут квесты, сюрпризы и памятные подарки.