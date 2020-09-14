РИАМО - 14 сен. Границы Иордании открыты для туристов из России, по прибытии в страну они обязаны предъявлять результаты анализов на коронавирус, передает Газета.ru.

Всего въехать в Иорданию могут граждане 43 государств.

«Путешественников из разных стран разделили на три группы в зависимости от масштаба вспышки коронавируса — «красную» с высоким уровнем заболеваемости, «желтую» со средним и «зеленую» с минимальным», - говорится в сообщении.

Россияне входят в «красную» группу, поэтому им предстоит пройти в Иордании карантин в обсерваторе в течение семи дней и домашний карантин, который также будет длиться неделю. Более того, им придется носить электронный браслет с функцией отслеживания.

Предъявлять результаты теста на Covid-19 должны все туристы. Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до въезда в Иорданиию. Также туристам придется проходить еще один тест.​