РИАМО - 14 сен. На текущей неделе после нескольких теплых дней в столицу и Подмосковье придет резкое похолодание, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Первый теплый эпизод бабьего лета пришелся на выходные, когда воздух в столичном регионе прогревался до 19-20 градусов, следующий придется на середину текущей рабочей недели», - говорится в сообщении.

17 сентября Московский регион окажется в теплой части нового атлантического циклона. Этот день станет самым теплым на неделе. Но вечером может начаться несильный дождь.

А 18 сентября при прохождении холодных фронтов циклона в регионе уже пройдет дождь, усилится ветер и похолодает. Ночью в Москве прогнозируется плюс 7-9 градусов.