РИАМО - 14 сен. С начала этого года 2089 нарушений в содержании детской игровой инфраструктуры устранили в Подмосковье по предписаниям Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области продолжают осмотры состояния детских игровых площадок во всех муниципальных образованиях Подмосковья.

«Инспекторы ведомства проводят регулярные проверки детской игровой инфраструктуры региона. С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора устранено 2089 нарушений в состоянии и содержании детской игровой инфраструктуры в Подмосковье», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Наибольшее количество нарушений в содержании площадок устранено в городских округах Балашиха (165), Егорьевск (137), Орехово-Зуевский (115), Луховицы (108), Дмитровский (114), Воскресенск (100), Наро-Фоминский (88), Солнечногорск (70).