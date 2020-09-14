РИАМО - 14 сен. Первое в осеннюю сессию заседание Мособлдумы пройдет 17 сентября, комитеты начали свою работу по подготовке законопроектов за две недели до этого, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В повестку 124-го заседания думы включено порядка 30 вопросов. Среди социально значимых: мы планируем установить величину прожиточного минимума пенсионера на следующий год – это нужно для установления социальной доплаты к их пенсии. Также рассмотрим вопрос о введении дополнительных льгот для руководителей образовательных организаций в селах», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках «Часа правительства» прозвучит доклад об электронном обучении при режимах ЧС и повышенной готовности.

Кроме того, профильный комитет приготовил две законодательные инициативы по реформированию судебной системы региона – они также будут представлены на заседании парламента в этот четверг.

Заседание пройдет в очном формате, при этом все меры безопасности будут учтены. Сотрудникам, депутатам, гостям при входе в думу и в течение дня будут измерять температуру. Также обязательно ношение масок, везде стоят санитайзеры и регулярно проводится санобработка помещений.