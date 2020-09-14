РИАМО - 14 сен. Первое в осеннюю сессию заседание Мособлдумы пройдет 17 сентября, комитеты начали свою работу по подготовке законопроектов за две недели до этого, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
В рамках «Часа правительства» прозвучит доклад об электронном обучении при режимах ЧС и повышенной готовности.
Кроме того, профильный комитет приготовил две законодательные инициативы по реформированию судебной системы региона – они также будут представлены на заседании парламента в этот четверг.
Заседание пройдет в очном формате, при этом все меры безопасности будут учтены. Сотрудникам, депутатам, гостям при входе в думу и в течение дня будут измерять температуру. Также обязательно ношение масок, везде стоят санитайзеры и регулярно проводится санобработка помещений.
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