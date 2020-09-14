РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 сен. В отделе по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск с начала текущего года оказали 129 тысяч госуслуг гражданам РФ и иностранцам, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Подольск Константин Павлов.

Отдел по вопросам миграции полиции Подольска занимается выдачей паспортов гражданам РФ, заграничных паспортов, регистрационным учетом по месту пребывания и проживания, а также регистрационными услугами для иностранных граждан. В частности, здесь выдают виды на жительство, временное проживание, гражданство и многое другое.

«За 8 месяцев текущего года подразделением было оказано 129 тысяч государственных услуг гражданам России и иностранных государств. Надо понимать, что не бывает так, чтобы пришел человек, к примеру, за паспортом, и мы сразу же его выдали. Это большая и кропотливая работа, которая делается изо дня в день: мы обрабатываем, проверяем, делаем запросы, вносим данные во все информационные учеты и базы и многое другое», – сказал Павлов.

Он отметил, что также отделом проводится работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. В частности, при выявлении нелегальных мигрантов, которые находятся на территории страны незаконно, сотрудники миграционной службы составляют протоколы об административном правонарушении и направляют их в суд, где и принимается решение о выдворении.

«Из-за пандемии в нашей стране закрылись границы. Если в 2019 году за 8 месяцев выдворили 891 иностранного гражданина, то в текущем – 297. К сожалению, нарушителей меньше не стало, но по рекомендации президента из-за закрытых границ их выдворить мы не можем», – пояснил Павлов.

В целом, в городском округе миграционная ситуация стабильная. Резкого прироста не иностранных граждан, ни увеличения внешней миграции нет.

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