РИАМО - 14 сен. Министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Балашихи Сергей Юров наградили победителей фестиваля «Пространство танца», который прошел в парке «Пехорка», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Автором фестиваля стал руководитель областного Центра культурных инициатив Вадим Петров. Событие состоялось при поддержке министерства культуры Подмосковья.

«Это уникальный фестиваль влюбленных в танец людей. Три года идет проект «Пространство танца». И первый год он стал открытым, и мы его провели здесь, в «Пехорке», потому что, на мой взгляд, это самый модный и самый современный парк Подмосковья. «Пехорка» – это действительно крутой парк, который может принять всю Россию. Я поздравляю Балашиху с Днем города», – сказала Харламова.

На площадках парка «Пехорка» танцоры соревновались в восьми номинациях. Победителей определили после финальных баттлов на главной сцене.

В жюри конкурса вошли хореограф Александр Могилев, заведующая кафедрой современного танца Московского областного колледжа искусств Юлия Герасимова и чемпион Европы по хип-хопу Алексей Симба. Также они провели мастер-класс.

«С Днем города, дорогие друзья. Спасибо министерству культуры Подмосковья и организаторам фестиваля за прекрасный праздник. В следующем году обязательно повторим его», – сказал Юров.

Всего в фестивале участвовало более 500 танцоров из городов Московской области, а также Краснодара, Крыма, Новосибирска, Красноярска и других городов России. Кроме соревновательных шатров, в «Пехорке» разместилась чилаут-зона и джем-площадка для зрителей. Хедлайнером фестиваля стал певец NILETTO.