РИАМО - 14 сен. В выборах в Государственную думу Российской Федерации в следующем году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей, передает ТАСС.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, прошедшие 13 сентября выборы были крайне сложными для представителей избирательной системы, но ЦИК справилась.

«За голосованием на выборах следили почти 257 тысяч наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ. Памфилова назвала результат Партии пенсионеров на выборах уровнем «почти парламентской партии», она прошла в семь региональных парламентов», - говорится в сообщении.

Всего на прошедших выборах были 80% заявленных наблюдателей от партий, 66% - от кандидатов, 79% - от общественных палат. ​​