РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. В театре кукол «Огниво» городского округа Мытищи состоялся показ спектакля «Серебряное копытце» театра Серпухова в рамках финала театральной премии имени Станислава Железкина, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В Мытищах с 14 сентября по 17 сентября проходит финал театральной премии имени Станислава Железкина.

«Сегодня мы открываем основной очный этап просмотров спектаклей в рамках конкурса на соискание премии имени Станислава Федоровича Железкина. Сегодня в рамках номинации «Лучший кукольный спектакль» приехали наши друзья из Серпухова - молодежный театр - и представили спектакль «Серебряное копытце», - сказал художественный руководитель театра Алексей Гущук.

Он отметил, что всего было подано более 50 заявок, интерес к премии растет, хотя она проводится только второй год.

Итоги конкурса подведут 17 сентября на большой сцене ДК «Яуза».