РИАМО - 14 сен. АО «Архбум» завершит инвестиционный проект «Истра-2» в декабре 2020 года, предприятие занимается производством гофроупаковки из картона Архангельского комбината, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Строящийся производственный корпус посетила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Вместе с руководством Истринского филиала АО «Архбум» Витушева обсудила перспективы инвестиционного сотрудничества, а также меры поддержки, которые может предложить муниципалитет.

«Уже полностью построен корпус «Истра-2», в настоящее время идут работы по благоустройству территории, однако в связи с Covid-19 прибытие иностранных специалистов для монтажа второго гофроагрегата откладывается», - отмечается в материале.

Как добавил руководитель Истринской площадки компании «Архбум» Сергей Запасный, компания завершит инвестиционный проект в декабре.

пресс-служба компании АО «Архбум»

Технический директор АО «Архбум» Сергей Шульган отметил, что вторая очередь завода будет оснащена самым современным и высокотехнологичным оборудованием. В частности, на площадке установят немецкий гофроагрегат BHS и транспортные системы Ducker.

В рамках проекта уже смонтированы и запущены в эксплуатацию линии BGM Caseline 13/32 (Германия), фальцесклейка Bahmuller Turbox 1450 (Германия), системы переработки отходов Hunkeler (Швейцария), комплексная упаковочная линия в составе Ducker (Германия), SIGNODE (Германия), MOSCA (Германия) общей стоимостью 34 миллиона евро. До конца 2021 года предприятие инвестирует в модернизацию около 3 миллиардов рублей.

По итогам ввода площадки «Истра-2» производительность предприятия увеличится до 400 миллионов квадратных метров гофроупаковки в год.