РИАМО - 14 сен. На Курском вокзале в столице началось строительство новых платформ и подземного вестибюля для пригородных поездов Курского и Горьковского направлений МЖД, платформы №11 и №12 увеличат пропускную способность вокзала, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Работы проводятся в рамках проектов по реконструкции участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская – Карачарово, необходимых для запуска будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожный и развития МДЦ-2 Нахабино – Подольск», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день рабочие заливают фундаментные плиты платформ и устраивают фундаментные плиты вестибюля. Общая площадь вестибюля составит почти 6 тысяч квадратных метров.

«Вестибюль интегрируют с двумя действующими тоннелями, он будет обслуживать одну реконструируемую и две новые островные платформы, а также новый выход из тоннеля в сторону БЦ «Арма», - уточняется в материале.