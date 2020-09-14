РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» обыграл ХК «Северсталь» со счетом 2:1 на домашнем льду, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Северсталь» из Череповца прошел 13 сентября в Подольске.

«Илья Ежов и Владислав Подъяпольский – вот главные герои воскресного матча. На третей минуте команды обменялись голами: Святослав Гребенщиков распечатал ворота «Северстали», а затем дальний бросок защитника череповчан Сизова, рикошет от Думбадзе – и счет 1:1. Ну а дальше – пиршество хоккея! Кто только не угрожал воротам Ежова и Подъяпольского в этот вечер», – говорится в сообщении.

Все решилось в серии буллитов: Ежов словно примагничивает шайбы, и даже дважды не позволил игрокам «Северстали» бросить по его воротам. Подъепольскому забивали Варфоломеев и Теденбю.

«Итог матча: «Витязь» – «Северсталь» – 2:1», – отмечается в материале.

Всего хоккейный матч посмотрела одна тысяча зрителей.