РИАМО - 14 сен. Всероссийский молодежный исторический форум «Моя страна. Моя история. Моя Победа» стартовал в столице в понедельник, победители получат премии в размере 100, 80 и 50 тысяч рублей и ценные призы, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

В понедельник конкурсанты из 53 регионов России представят перед членами экспертного совета свои проекты, направленные на сохранение исторической памяти, формирование гражданской идентичности и духовно-нравственное воспитание молодого поколения страны. В рамках форума пройдет очный этап одноименной номинации, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и номинации для иностранных граждан «Города-побратимы наших стран» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Уже 17 лет конкурс раскрывает имена неравнодушных граждан, которые вносят свой вклад в развитие России, сохранение ее культуры и истории. И эти две номинации помогают вам сделать еще больше, масштабировать свой проект, транслировать лучшие практики на всю страну», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа» XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проводится при поддержке Российского государственного гуманитарного университета и Российской академии образования.

«Форум подарил первую в этом году возможность очной встречи в рамках конкурса «Моя страна – моя Россия». В течение трех дней участники представят свои проекты, получат новые знания, возможность познакомиться и пообщаться со своими коллегами из других регионов. Уверен, это зарядит конкурсантов новой энергией, которая позволит им реализовать представленные инициативы на своих малых территориях», – отметил председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы Александр Козлов.

Помимо представления проектов в рамках конкурсной программы, участники форума встретятся с учеными, представителями органов государственной власти и общественных объединений.