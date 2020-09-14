РИАМО - 14 сен. 15 проектов стали победителями премии мэра столицы «Новатор Москвы», в финал вышли 30 идей, а авторы разработок получат премии от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В число финалистов вошли инновационные идеи (номинация «Проект будущего»), стартапы («Меняющие реальность») и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя («Лидеры инноваций»).

«В 2019 году мы учредили премию «Новатор Москвы» для поощрения авторов новых технологий и продуктов, которые меняют к лучшему жизнь города и горожан. Выбрали пять приоритетных направлений — это медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и информационные технологии, транспорт, городская среда и энергетика. И предложили участвовать в конкурсе всем желающим изобретателям, лишь бы они работали или жили в Москве», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что сбор заявок для участия в конкурсе проходил во время апогея пандемии, однако она не смогла остановить творческую мысль и не отбила желание творить и продвигать свои идеи у новаторов Москвы.

Всего на конкурс были представлены 483 инновационные разработки. Финалистов назвали, проанализировав уникальность, новизну и потенциал внедрения изобретений.

Победившие в конкурсе проекты помогут Москве помогут решать актуальные задачи.