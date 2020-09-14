РИАМО – 14 сен. Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать водительские права в России не с 18 лет, а с 16 лет, сообщает RT.

По мнению депутата, в 16-17 лет подростки могут жить самостоятельно и официально работать.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.

Власов уверен, что это нововведение позволит в более раннем возрасте подросткам вовлекаться в экономический процесс, стремиться раньше искать работу и быть более самостоятельными в финансовом плане.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу поправки к правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, согласно которым учиться водить легковой автомобиль и грузовик теперь можно с 16 лет.