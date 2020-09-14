РИАМО - 14 сен. В Солнечногорске задержали нетрезвого мужчину, угрожавшего убийством своей супруге, происшествие случилось на охраняемом объекте на Банковской улице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась испуганная сотрудница магазина, которая пояснила, что ее супруг <...> приехал к ней на работу и, размахивая кулаками, выкрикивая угрозы и оскорбления, угрожал ей убийством», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали 31-летнего москвича. Прежде он уже был судим.

В его отношении возбудили уголовное дело.