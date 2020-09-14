РИАМО - 14 сен. Жилой дом для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году в третьем квартале столичного района Лефортово, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время ведется возведение надземной части здания, устройство внутренних стен, перегородок и ограждающих конструкций. Строители приступили к черновой отделке, ведутся работы по подключению к наружным инженерным сетям», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом является односекционным монолитным, строительство ведется по индивидуальному проекту. Фасады здания будут облицованы фиброцементными панелями и керамогранитными плитами. Для удобства жильцов на фасадах установят короба для кондиционеров.

В доме будет 106 квартир, 12 из них будут однокомнатными, 78 – двухкомнатными, 16 – трехкомнатными. Их общая площадь составит 5,9 тысячи квадратных метров. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию озеленят и благоустроят.

«Для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство трех детских садов, спортивного центра и центра госуслуг. Всего в районе Лефортово новые квартиры получат жители 40 сносимых домов, для начала переселения подобраны три стартовые площадки», – резюмировал Загрутдинов.