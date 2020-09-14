РИАМО - 14 сен. За пять дней пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса прививку сделали свыше 250 жителей столицы, большинство добровольцев после введения препарата чувствуют себя отлично, сообщает оперштаб Москвы.
У других участников исследования замечено незначительное повышение температуры тела.
Введение вакцины пройдет в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, спустя три недели будет введен второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Исследование продлится 180 дней.
Медики будут всегда на связи с добровольцами удобным способом – по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии горожанин может сообщить об этом врачу.
Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший Covid-19 и не контактировавший с заболевшими коронавирусом минимум за две недели до исследования.
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14 СЕНТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.
- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.
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