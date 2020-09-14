РИАМО - 14 сен. За пять дней пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса прививку сделали свыше 250 жителей столицы, большинство добровольцев после введения препарата чувствуют себя отлично, сообщает оперштаб Москвы.

«Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию. Абсолютное большинство чувствует себя отлично – 75% участников исследования сегодня не наблюдают никаких симптомов или недомоганий», – уточняется в сообщении.

У других участников исследования замечено незначительное повышение температуры тела.

Введение вакцины пройдет в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, спустя три недели будет введен второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Исследование продлится 180 дней.

Медики будут всегда на связи с добровольцами удобным способом – по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии горожанин может сообщить об этом врачу.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший Covid-19 и не контактировавший с заболевшими коронавирусом минимум за две недели до исследования.

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14 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.