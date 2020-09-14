РИАМО - 14 сен. На столичной медиаплатформе Москвастобой.рф появились пять бесед со специалистами в области благоустройства территорий, архитектурного и ландшафтного дизайна, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Из бесед можно узнать о том, как изменилась российская столица за последние годы в рамках программы «Мой район», а еще о влиянии новых социальных трендов на архитектурные и ландшафтные решения в городе.

«Руководитель «Центра исследований экономики культуры» Сергей Капков полагает, что с точки зрения благоустройства каждый из 146 районов столицы требует индивидуального подхода. Из беседы с ним можно узнать, что такое концепция «15-минутного города», - говорится в сообщении.

О работах в парке «Сокольники» и ландшафтном парке «Митино» расскажет эксперт в области стратегического развития территорий, основатель агентства «Центр» Сергей Георгиевский.

«Москва хороша тем, что в ней есть практически все прототипы городских структур. Здесь мы видим разные исторические периоды, разную архитектуру, разные подходы… в столице можно протестировать все что угодно, чтобы затем предложить уже готовую методику другим городам», — отметил Георгиевский.

В свою очередь архитекторы Кирилл Губернаторов и Дарья Листопад рассказали про благоустройство парка Света в Бибиреве, парка музея-усадьбы «Люблино» и библиотеки «Букводом» в Сокольниках.

Вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова поделилась мнением о том, что заставляет Москву изменяться и как на сегодняшний день идет развитие взаимодействия между городом и человеком.

Архитекторы Наталья Степкина и Мария Желтикова поведали в интервью об удивительной истории создания парка «Пальмира».

Кроме того, на платформе в рубрике «Мой район» появились материалы о необычных городских парках, музыкальных площадках и многом другом.