РИАМО - 14 сен. В столице подтверждено 696 новых случаев коронавируса, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в мегаполисе.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

Среди новых выявленных случаев 38,1% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 23,3% — от 46 до 65 лет, 19,7% — от 66 до 79 лет, 8,8% — старше 80 лет. Также 10,1% — это дети.

За последние сутки в столице выздоровели после коронавирусной инфекции 824 пациента, умерли 11 человек.

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Текстовая трансляция

14 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.