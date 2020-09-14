РИАМО – 14 сен. Свыше 35 тысяч саженцев продали за пять месяцев на территории Московской области, в регионе продажу ведут более 70 питомников, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.

В питомниках растений представлен большой выбор хвойных деревьев и кустарников (ель, можжевельник, пихта, сосна, туя), лиственных деревьев (бархат, береза, дуб, ива, рябина, вяз клен, орех, черемуха), декоративных деревьев и лиан (барбарис, жимолость, гортензия, виноград, лапчатка, калина, сирень, розы привитые), плодовых деревьев (алыча, яблоня, крыжовник, слива, вишня, черешня) кустарников (малина, голубика, смородина), а также уличных и комнатных цветов и растений.

«С начала дачного сезона в питомниках было куплено свыше 35 тысяч саженцев. Выращенные на территории Московской области саженцы и цветы наиболее адаптированы к подмосковному климату и более устойчивы к неблагоприятным условиям и болезням», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Наиболее крупные питомники расположены в городских округах Богородский, Егорьевск, Дмитровский, Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуевский, Одинцовский, Серпухов, Химки, Коломенский, Можайский, Пушкинский, Щелково. В среднем питомники предлагают около 2 тысяч наименований.⠀

Стоимость растений во всех питомниках отличается не более чем на 15% по одинаковым позициям. Например, вишню можно купить от 400 рублей, столько же стоит и груша. Дороже обойдется рябина – 1,5 тысячи рублей. Ель можно купить от 1 тысячи рублей.