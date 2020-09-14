РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. Прокат фильма «Подольские курсанты» о подвиге курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года стартует 4 ноября во всех кинотеатрах России, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прокат фильма «Подольские курсанты» во всех российских кинотеатрах начнется 4 ноября. О новой дате старта кинопроката сообщили 13 сентября на студии «Военфильм», - говорится в сообщении.

Премьеру фильма планировали провести в мае 2020 года, но из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, ее перенесли на осень.

Военно-историческая драма «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Идея рассказать миру о массовом героизме молодых курсантов в октябре 1941 года под Москвой на Варшавском шоссе в селе Ильинское появилась еще в 1970-х годах у ветеранов Подольского пехотного и артиллерийского училищ. В 2016 году в Подольске и Обнинске появились инициативные группы активистов, и идея создания художественного фильма обрела второе дыхание в виде народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

Осенью 2017 года состоялась передача материалов Центрального архива министерства обороны РФ благотворительному фонду имени Подольских курсантов в Подольске, которые позволили создать киносценарий фильма.