РИАМО – 14 сен. По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, допвыборы в двух муниципальных округах столицы признали состоявшимися, никаких нарушений выявлено не было, сообщает ТАСС.

«Результаты все установлены, нарушений закона при проведении голосования и установлении итогов не выявлено», - сказал Реут.

В Бабушкинском районе депутатами стали Лидия Киселева и Илья Лифанцев, в Марьине - Галина Андреева и Антон Архицкий.

Итоговая явка на довыборах муниципальных депутатов в Москве превысила 22%.​​