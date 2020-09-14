РИАМО - 14 сен. В столице за минувшие сутки выявили 696 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировали 271 793 случая заражения, сообщает московский оперштаб.

За последние сутки в столице выздоровели после коронавируса 824 пациента, умерли 11 человек. С начала пандемии вылечились 230 397 человек, скончались 4993 заболевших.

За сутки в РФ было подтверждено 5509 новых случаев Covid-19, при этом у 25,2% новых пациентов специалисты не выявили клинических проявлений заболевания. Также за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом, вылечились 2475 человек.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировано 1 068 320 случаев заражения, скончались 18 635 пациентов, врачи вылечили 878 700 человек.

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Текстовая трансляция

14 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.