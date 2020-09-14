РИАМО - 14 сен. На территории ВДНХ летом 2020 года распустились свыше 1,3 миллиона цветов, это количество превысило прошлогодний показатель на треть, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На выставке было открыто несколько новых ландшафтных композиций и заново высажены «поля Кандинского». Гости ВДНХ могут увидеть множество цветущих растений.

«Всего в 2020 году на главной выставке страны высадили 808 500 растений, 90% из которых – цветы. Вместе с многолетниками, высаженными на территории ранее, количество цветущих растений этим летом - более 1,3 миллиона», – говорится в сообщении.

Цветочные композиции на исторических ландшафтных участках — в Сибирском и Нальчикском скверах — появились в 2020 году. Также новые цветники были разбиты возле павильонов «Оптика» и «Цветоводство и озеленение».

В Нальчикском сквере между павильонами «Космос» и «Мясная промышленность» в этом году добавилось более 3,6 тысячи кустов лаванды. А Сибирский сквер напротив зоны «Экспо» украсили 11 тысяч многолетних цветов, кустарники можжевельника, боярышника и черемухи Маака, а также декоративные розы, клены и яблони.

Также этим летом были высажены многолетние цветы на так называемых полях Кандинского, площадь которых достигает 3,60 тысячи квадратных метров. Здесь 258 тысяч цветов образуют орнамент в стиле абстрактных работ художника. Цветовое решение композиции основано на колористике полотна «Малые миры І» (1922 год).

Особенно впечатляющими в этом году были виды на участке «Экосистема» возле павильона «Рыболовство». Многолетние растения, посаженные здесь в 2018 и 2019 годах, достигли пика цветения и предстали во всей красе. Больше всего гостей выставки радовали мальва, лиатрис, рудбекия, нивяник и вероникаструм.