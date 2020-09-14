РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 сен. Врачи Домодедовской больницы спасли пациента 32 лет, которого доставила бригада скорой медицинской помощи с множественными рублеными ранами и переломами черепа, рубленными ранами суставов, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Пациенту проведена сложная нейрохирургическая операция. Длительное время пациент находился в реанимационном отделении в медикаментозной коме на аппаратном дыхании», - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в отделении, постепенно у него восстанавливаются двигательные и речевые функции. Ему предстоит долгая реабилитация и восстановление.