РИАМО – 14 сен. Новая зеленая пешеходная зона открылась для жителей и гостей подмосковного Реутова в день празднования 80-летия города в минувшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В июне в Реутове начались работы по благоустройству сквера на улице Южной от улицы Октября до Юбилейного проспекта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением федеральных, региональных и муниципальных средств. В День города, 12 сентября, глава Реутова открыл зону для жителей и гостей муниципалитета», – говорится в сообщении.

В ходе благоустройства Александровский сквер и дублер улицы Южной были демонтированы до основания. На их месте специалисты подрядной организации проложили новые коммуникации и подготовили бетонное основание.

«Второй день празднования Дня города начали с открытия новой пешеходной зоны на улице Южной. За три месяца мы полностью реконструировали данное пространство – положили плитку, установили светодиодное освещение и малые архитектурные формы, посадили газон. Вижу, что новая зона уже востребована жителями – они сидят на лавочках, пьют кофе, гуляют с детьми, фотографируются с новым хештегом #Реутов», – сказал Каторов.

Кроме того, на данной территории был установлен деревянный помост с оградой, где совсем скоро поставят столы и дополнительные лавочки.

Второй этап благоустройства этой территории предусматривает дополнительное озеленение и реконструкцию Юбилейного проспекта для удобства пешеходов и водителей.