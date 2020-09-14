РИАМО – 14 авг. По данным проекта нового федерального закона о вопросах миграции, те, кто приезжает в Россию на заработки, могут начать платить фиксированный авансовый налог, сообщают РИА Новости.

«В рамках инициативы предполагается, что для уплаты такого налога потребуется оформить электронный патент. Работодатели, <...> которые хотят нанять мигранта, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить специальную форму», - говорится в сообщении.

Возможно, создать личный кабинет придется и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Затем нужно будет заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранцев.

«В проекте закона также предлагается отразить условия найма иностранцев: например, размер зарплаты, соответствующий среднему уровню заработка в регионе для данной категории работников, отсутствие неуплаченных штрафов за нарушение российских законов», - говорится в сообщении.

Если мигрант не заплатит налог, его попросят заплатить в течении 15 дней. Если он снова не заплатит, ему могут запретить работать в России или депортировать из страны.​