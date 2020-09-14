РИАМО - 14 сен. ​Исследователи пришли к выводу, что аллергическая астма может защитить человека от заражения коронавирусной инфекцией, одна из причин этого – особый тип воспалений, который есть у всех аллергиков, пишет в понедельник газета «Известия».

К изучению данного явления специалисты пришли после того, как обнаружили, что среди зараженных коронавирусом пациентов, у которых были хронические болезни, астматики встречались в 2-3 раза меньше.

«То есть астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода», - сказал заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

Он также рассказал, что в ходе исследования удалось выяснить, что далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела к коронавирусу. Также у 40% пациентов защитные белки не нейтрализуют вирус.

«Поведение иммунной системы зависит от индивидуальных особенностей организма. У некоторых субъектов антитела не только не блокируют взаимодействие вируса с рецептором, но, наоборот, усиливают его, то есть они могут способствовать проникновению патогена в организм за счет эффекта антителозависимого усиления инфекции. Применительно к коронавирусу этот феномен может быть ответственен за тяжелое течение Covid-19», - отметил Караулов.

Между тем, эксперт заверил, что разработчики первой векторной российской вакцины «Спутник V» об этом знали, и при испытании на приматах этот эффект не наблюдался.​

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14 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.