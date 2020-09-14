РИАМО – 14 сен. В Россию выходит сеть элитных гибких офисов Signature от в International Workplace Group, свой первый коворкинг они планируют открыть в центре столицы, пишет в понедельник газета «Ведомости».

«Первый объект она (сеть коворкингов – ред.) откроет в здании в Столешниковом переулке, 11. По этому адресу, по данным портала «Узнай Москву», находится доходный дом купца Алексея Карзинкина, который был построен в 1883 году архитектором Иваном Богомоловым», – говорится в сообщении

Данные планы по открытию коворкинга подтвердила управляющий директор входящей в International Workplace Group (IWG) компании Regus в России Ирина Баева.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, которая является партнером Regus, Мария Зимина отметила, что площадь нового коворкинга Signature в центре мегаполиса составит 4 тысячи квадратных метров, в нем будет создано 450 рабочих мест.

Она добавила, что еще 2,8 тысячи квадратных метров в здании займут пятизвездочные апартаменты гостиничного типа, рестораны и рекреационная зона.

По ее словам, элитный коворкинг может начать работу уже в 2022 году.