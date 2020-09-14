РИАМО - 14 сен. За последние сутки в столице выздоровели еще 824 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 824 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 230 397», - отметила Ракова.

Отсутствие вируса в организме подтверждено специальными исследованиями. Выздоровевшие пациенты после выписки получили медицинские рекомендации.

Москвичам, которые переболели коронавирусом, предлагают стать донорами плазмы. Ими могут стать горожане в возрасте от 18 до 55 лет без хронических болезней. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее мэр Москвы сергей Собянин отметил, что в случае второй волны коронавируса, система здравоохранения столицы справится без введения ограничительных мер.

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14 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.