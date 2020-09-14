РИАМО – 14 сен. В среднем российские семьи каждый месяц тратят около 4,8 тысячи рублей на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг, сообщает РИА Новости.

Между тем, наибольшая доля данных затрат в потребительских расходах приходится на жителей Республики Коми, там этот показатель составляет 13,7% (более 5,8 тысячи рублей).

«По итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушетии (4,9%). Также мало (до 7,5%) тратят жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области», - говорится в сообщении.

В Москве, которая стоит на третьем месте рейтинга, в среднем коммуналка обходится в более чем 7,7 тысячи рублей. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченной на оплату ЖКУ в 2019 году, составляет 7,2%. При этом изменение за год – минус 0,7%.

Разная плата за услуги ЖКХ в регионах объясняется несколькими факторами - природно-географическими причинами, уровнем дохода в регионах, числом населения, проживающих именно в квартирах.