РИАМО - 14 сен. Дополнительные мобильные точки вакцинации заработали в Москве из-за высокого спроса, сейчас работают 54 прививочных пункта, говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития столицы.

Мобильные пункты, как и другие точки вакцинации от гриппа в Москве, заработали 1 сентября. Они пользуются особой популярностью среди горожан.

«Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому было принято решение открыть несколько дополнительных мобильных точек», – сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее некоторые пункты каждую неделю меняли местоположение. Теперь в постоянном режиме прививочные бригады будут дежурить у станций метро «Киевская», «Молодежная», «Перово», «Новогиреево, «Солнцево», «Новопеределкино», а также у двух выходов станции метро «Митино».

В Москве работают 54 прививочных пункта около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои Документы».