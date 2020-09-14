РИАМО – 14 сен. Тысячи человек посетили площадки празднования Дня города в подмосковном Реутове в минувшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Жители и гости Реутова приняли участие в праздновании 80-летнего юбилея города. Особо запомнились лазерное водно-светопиротехническое шоу на Фабричном пруду и выступления звезд российской эстрады», – сказал Каторов.

Он выразил особую благодарность за организацию торжества градообразующему предприятию АО «ВПК «НПО машиностроения» и его генеральному директору – генеральному конструктору Александру Георгиевичу Леонову.

«Без поддержки НПО, которое в этом году тоже отмечает юбилейную дату – 65-летия размещения в нашем городе, праздник таких масштабов и яркости не состоялся бы», – отметил Каторов.

Организаторы не забыли и о выпускниках школ этого года. Хоть и с небольшой задержкой, но большой праздник для них состоялся в рамках финального концерта Дня города. Для них выступили звезды российской эстрады – хедлайнер концерта Zivert, группы «Банд`Эрос», «Челси» и певица SOYANA.

Основные праздничные мероприятия развернулись 12 сентября в городских парках, музейно-выставочном центре, на пешеходной части улицы Победы, площади перед администрацией.

«Спасибо организаторам активностей в парках, на пешеходной зоне, на всех площадках, где ведущие предприятия и их коллективы, учреждения образования, спорта и культуры представили свои лучшие программы и провели увлекательные мастер-классы», – добавил Каторов.

Кульминацией празднества стало уникальное воднопиротехническое шоу с участием летающих акробатов и фейерверком, которое прошло на Фабричном пруду.

Реутов – город областного подчинения в Московской области, наукоград РФ, является единственным населенным пунктом в одноименном городском округе. Основан в 15 веке, статус города рабочий поселок Реутово получил 7 октября 1940 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Город состоит из двух частей: северной и южной, разделенных Горьковским направлением Московской железной дороги. По последним данным, численность населения Реутова превысила 108 тысяч человек.