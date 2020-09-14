РИАМО - 14 сен. С 19 сентября в столице откроется первая в России академия блогеров, основной задачей которой станет обучение начинающих блогеров профессиональной и качественной презентации себя с использованием инструментов собственного интернет-аккаунта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Блогеров будут обучать в академии бесплатно. На занятия приглашают учеников в возрасте от семи до 45 лет. Подать заявку на обучение можно до 10 октября», – уточняется в сообщении.

Преподавать в академии будут дипломированные и опытные специалисты. Программа курса рассчитана на один месяц обучения и включает четыре мастер-класса и четыре лекции. Ученикам расскажут про разные виды видеосъемки, научат монтировать и делать цветокоррекцию видео, объяснят азы ораторского искусства и раскроют секреты успешной самопрезентации.

Учиться начинающие блогеры будут как в очном режиме, так и дистанционно. Очные мастер-классы пройдут в аудиториях Московского энергетического института и в павильоне «Умный город» на ВДНХ c соблюдением всех профилактических мер. Ученики будут заниматься в небольших группах (не более 10 человек в одной аудитории и не более 50 человек в павильоне на ВДНХ) и рассаживаться в шахматном порядке.

По итогам обучения слушатели получат сертификаты. Для этого необходимо посетить как минимум три очных мастер-класса, прослушать три дистанционные лекции и успешно пройти итоговый тест.