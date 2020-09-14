Ирина Зубарева
Празднование 190-летия Балашихи началось с традиционного легкоатлетического забега для жителей. Его открыл глава городского округа Сергей Юров. Вел мероприятие телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Ирина Зубарева
Всего в забеги приняли участие около 800 человек. Им предстояло пробежать дистанции в 700 и 1500 метров.
Ирина Зубарева
Выставка военной техники открылась в Балашихе в День города. Увидеть боевые машины гости праздника могли на площади у ледового дворца «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина.
Ирина Зубарева
Концерт ночной кинопоказ провели в парке «Пехорка». Выступали артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнером стала группа «Земляне».
Константин Роик
Юбилей Балашихи отметили и в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный. Он стал центром проведения семейного фестиваля «Family Fest».
Ирина Зубарева
На улице Парковой вдоль парка «Пехорка» — фотовыставка по истории Балашихи.
Ирина Зубарева
Здесь можно было сфотографироваться с живыми фигурами — «бронзовыми» хоккеистом, строителем.
Ирина Зубарева
Выставка предприятий Балашихи прошла на площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина.
Константин Роик
Детских технопарк «Кванториум» стал точкой празднования юбилея Балашихи. Здесь школьников научили управлять квадрокоптером, создавать мобильные приложения. Дети попробовали себя в роли биологов и смогли напечатать подели на 3D-принтере.
Евгений Дудин
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова посетила Балашиху во время празднования 190-летия города.
Евгений Дудин
Вместе с главой Сергеем Юровым на электро-самокатах они осмотрели парковые зоны на улицах Солнечной и Заречной, территорию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, парк «Пехорка».
Евгений Дудин
Фестиваль «Urban Fest» прошел в парковой зоне на улице Заречной. Он объединил представителей уличной культуры. Зрители смогли увидеть выступления диджеев, хип-хоп исполнителей и танцоров.
Константин Роик
Праздничные мероприятия в честь Дня города организовали и в микрорайоне Железнодорожный. На площади перед зданием администрации прошел концерт звезд эстрады.
Евгений Гибадуллин
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 190-летию города, провели во Дворце культуры Балашиха. В нем приняли участие вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, глава Сергей Юров, депутат Госдумы Максим Сураев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты городского Совета, руководители и работники предприятий.
Евгений Гибадуллин
Заместителю главы администрации Балашихи Лилии Татевосян и председателю Общественной палаты города Елене Жаровой Наталья Виртуозова вручила памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» за работу в период борьбы с распространением коронавируса. Также собравшихся отметили памятными медалями «190 лет Городскому округу Балашиха» наградами Мособлдумы и благодарственными письмами депутата Госдумы.
Евгений Гибаделлин
В рамках торжественного мероприятия прошла презентация книги об истории Балашихи. Была организована выставка с кадрами из фотоальбома и встреча с его авторами.
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