РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 сен. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Щелкова Анастасия Самсонюк вошла в состав женской команды петербургского «Зенита», сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Анастасия занимается футболом порядка пяти лет. Любовь к футболу Насте привил ее отец Алексей Самсонюк, который сам долгое выступал за футбольную команду Щелкова», - говорится в сообщении.

На профессиональном уровне Анастасия дебютировала в клубе «Россиянка», выступала в составе юниорской сборной страны на чемпионатах России и Европы.

Ближайший официальный матч в новой команде Анастасия проведет против ЦСКА 29 сентября.