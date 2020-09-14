РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В полицию Люберец за минувшую неделю поступило более 1,8 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1 850 обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 35 уголовных дел, 30 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

За неделю на территории обслуживания произошло 170 ДТП с 4 пострадавшими.