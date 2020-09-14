РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидируют возгорание в производственно-складском здании на Шамотной улице в понедельник утром, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

По данным Главного управления МЧС России по Московской области, в понедельник в 7:35 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Шамотная. Привлекаемые силы и средства: 7 единиц техники, 28 человек.

«Произошло возгорание в производственно-складском здании. Огнеборцы округа ликвидируют пожар. Погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.