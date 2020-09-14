РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 сен. Команда домодедовского колледжа «Московия» завоевала золото в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2020» по стандартам WorldSkills по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», сообщается на сайте колледжа.

«Шесть команд России принимали участие в чемпионате. Студенты «Московии», отстаивая честь Московской области, показали лучшие результаты, и колледж стал в этой компетенции пятикратным чемпионом России!» – говорится в сообщении.

Второе место заняла команда из Москвы, бронзовым призером стала команда из Республики Башкортостан.

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит с 6 по 21 сентября, впервые – в гибридном формате, предполагающем симбиоз дистанционных и онлайн-технологий.