РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 сен. В парке «Елочки» в Домодедове 20 сентября проведут акцию по посадке деревьев «Наш сад», сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Ботанический сад парка «Елочки» снова расцветет. Приглашаем принять участие в акции «Наш сад». Пройдет посадка декоративных кустарников, все желающие могут украсить сад своими саженцами!» - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 12:00 в ботаническом саду возле кафе «Три корочки».